BeFree: “Bene quanto avvenuto in Senato, è urgente proseguire nell’iter del Ddl Zan”

ROMA – “Quanto avvenuto in Commissione Giustizia al Senato è davvero una buona notizia, per il Ddl Zan, per tutte le persone che attendono uno strumento giuridico per la difesa dei propri diritti, e per il paese. È urgente e necessario proseguire spediti nell’iter di un provvedimento che rappresenta un avanzamento su temi importanti come quello del rispetto delle differenze e del diritto alla piena cittadinanza per ogni singola persona”. Così in una nota, BeFree realtà da decenni impegnata nel contrasto alla violenza di genere, che gestisce centri antiviolenza e case rifugio in tanti territori.

“Il nostro sostegno al Ddl Zan, su cui il nostro ufficio legale ha prodotto un accurato documento e su cui abbiamo costruito anche una iniziativa di confronto tra diverse posizioni- conclude BeFree- è frutto di una elaborazione maturata in anni di attività sul campo contro la violenza di genere. Crediamo sempre più convintamente che occorra il coraggio di andare fino in fondo, sul piano normativo e su quello culturale”.

