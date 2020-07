“Il vertice del 17 luglio è un appuntamento storico e si sta lavorando nella giusta direzione, non solo per uscire dalla crisi, ma anche per rafforzare il progetto europeo, cosa che alcuni Stati non hanno ancora capito”. Lo afferma Tiziana Beghin, eurodeputata del Movimento 5 Stelle, in merito al Consiglio europeo sul Recovery fund.

sat/mrv/red

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Beghin “Consiglio Ue storico per rafforzare progetto europeo” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento