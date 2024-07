bei:-altri-2-miliardi-di-euro-al-centro-italia-per-ricostruzione-post-sisma

Sostegno Banca Europea sale a 4,75 miliardi di euro, quasi 15% totale spese stimate

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha annunciato di aver approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 2 miliardi di euro, rafforzando ulteriormente il suo impegno a sostenere la ricostruzione e le misure di sicurezza nelle regioni dell’Italia centrale colpite dai terremoti del 2016 e del 2017. L’istituzione ha dato questo annuncio in un comunicato.

L’accordo di progetto, che garantirà che questi fondi aggiuntivi raggiungano i beneficiari finali in linea con gli standard di sostenibilità e sicurezza richiesti dalla BEI, è stato firmato oggi a Roma da Guido Castelli, Commissario straordinario del Governo per la ripresa dal terremoto del 2016, e da Jean Christophe Laloux, Direttore generale delle Operazioni della BEI.

Questo nuovo pacchetto finanziario pone le basi per un possibile accordo di finanziamento da 1 miliardo di euro tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e la BEI, e per un ulteriore accordo da 1 miliardo di euro per sostenere la ricostruzione e la riabilitazione del patrimonio pubblico. La BEI e la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) finanzieranno la ricostruzione di edifici residenziali e industriali attraverso il sistema bancario.

Con questo pacchetto di finanziamenti da 2 miliardi di euro, l’assistenza della Banca Europea per gli Investimenti alla ricostruzione in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ammonterà a 4,75 miliardi di euro, pari a quasi il 15% del fabbisogno stimato dal Governo per la ricostruzione in 27 miliardi di euro.

“Il sostegno fornito alle regioni dell’Appennino Centrale italiano con la firma di questo accordo è un passo importante verso la rigenerazione e la ripresa dell’area”, ha dichiarato Guido Castelli, Commissario straordinario per il terremoto 2016.

“Il sostegno fornito finora dalla BEI dimostra uno spirito di vicinanza e cooperazione che accomuna le Istituzioni dell’UE e l’Italia e che si riflette in politiche concrete di riqualificazione delle regioni centrali in modo sicuro e sostenibile. Lo spirito di collaborazione caratterizza anche la partnership tra Questura e Cassa Depositi e Prestiti nella gestione del Fondo Terremoto Centro Italia per la ricostruzione privata, con erogazioni nel primo semestre del 2024 superiori del 16,64% rispetto allo stesso periodo del 2023 e del 41,71% rispetto al 2022. Ci auguriamo di continuare ad aumentare questo importo attraverso le azioni, anche grazie all’utilizzo di questo pacchetto di finanziamenti”.

“La BEI è lieta di poter estendere ulteriormente il suo sostegno alle comunità colpite dal terremoto, consentendo una ricostruzione sicura e sostenibile e migliorando la qualità delle infrastrutture e dei servizi forniti”, ha affermato il Direttore generale delle operazioni della BEI Jean-Christophe Laloux.

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) è l’Istituto di Credito a lungo termine dell’Unione Europea che eroga finanziamenti a lungo termine finanziati dagli Stati membri. La BEI finanzia progetti in quattro aree prioritarie: infrastrutture, innovazione, clima e ambiente e piccole e medie imprese (PMI). Il Gruppo BEI, negli ultimi cinque anni, ha finanziato progetti per oltre 58 miliardi di euro in Italia.

Giovanni Lombardi Stronati

