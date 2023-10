BEI e CDP: 400 mln per gli investimenti green e innovativi di PMI e Mid-Cap

Progetti sostenibili da realizzare in Italia e in altri Paesi dell’UE

Nuovi finanziamenti per un totale di 400 milioni di euro saranno utilizzati dalle PMI e dalle medie imprese italiane per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione e transizione green, da realizzare in Italia e in altri Stati dell’UE.

È questo l’obiettivo dell’accordo firmato presso la sede di Cassa Depositi e Prestiti da Fabio Massoli, direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di CDP, e da Gilles Badot, Direttore per le operazioni in Italia della BEI (Banca Europea per gli Investimenti).

I nuovi finanziamenti fanno parte di un’operazione congiunta tra BEI e CDP per un totale di 500 milioni di euro, suddivisi in una prima tranche di 400 milioni di euro annunciata oggi e in una seconda tranche di 100 milioni di euro che verrà assegnata una volta esaurita la prima tranche di fondi.

I finanziamenti serviranno a stimolare gli investimenti e a mobilitare nuovi fondi a favore delle PMI e Mid-Cap italiane.

La BEI, grazie al suo rating tripla A, beneficia di migliori condizioni di raccolta in termini di tassi di interesse sul mercato internazionale, consentendo a CDP di offrire alle imprese finanziamenti a condizioni vantaggiose e hanno una durata massima fino a 12 anni. La linea di credito della BEI avrà un periodo di disponibilità di 24 mesi.

