bei-e-cdp-rafforzano-partnership-per-promuovere-investimenti

Firmato il “Memorandum of Undestanding” per accelerare gli investimenti strategici in Italia e all’estero

Il Gruppo BEI, che include la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), insieme a Cassa Depositi e Prestiti (CDP), l’ente nazionale di promozione italiano, ha oggi siglato un nuovo Memorandum of Understanding (MoU) mirato a “potenziare la cooperazione strategica a favore dello sviluppo a lungo termine dell’Italia e degli obiettivi di politica dell’Unione europea”.

L’intesa, riporta un comunicato, è stata firmata a Lussemburgo alla presenza della presidente del Gruppo BEI, Nadia Calviño, da Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della BEI, da Marjut Falkstedt, amministratore delegato del FEI, e da Dario Scannapieco, amministratore delegato e direttore generale di CDP, durante il Forum BEI, a testimonianza “della volontà condivisa delle tre entità di rafforzare la loro collaborazione in un momento chiave per l’agenda degli investimenti europei”.

Fermando sui risultati positivi del precedente MoU siglato nel 2022, il nuovo accordo amplia le iniziative comuni per incentivare investimenti pubblici e privati significativi nei settori cruciali per la crescita e la competitività dell’Italia. Tra questi sono inclusi le infrastrutture sociali e sostenibili, l’innovazione, la digitalizzazione, la lotta contro i cambiamenti climatici, il supporto a piccole e medie imprese, la sicurezza economica, l’autonomia strategica e la coesione tra le regioni italiane, comprese quelle che richiedono assistenza specifica.

“Il rinnovo di questo accordo rappresenta un passo importante nella cooperazione con CDP per supportare l’economia italiana. Combinando le nostre competenze, risorse finanziarie e visione strategica di lungo periodo, promuoviamo progetti fondamentali per il clima, la trasformazione digitale, le infrastrutture sociali e le imprese. Insieme, aumentiamo la capacità di affrontare le sfide attuali e future, favorendo una crescita sostenibile, resiliente e inclusiva”, ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della BEI.

L’Unione Europea rappresenta un’importante potenza economica che ricopre un ruolo fondamentale nel contesto globale, ed è essenziale che operi come un’entità unitaria. La nostra storica collaborazione con la BEI ci permette di espandere progetti ad alto impatto e di canalizzare risorse finanziarie significative nei luoghi in cui possono produrre un valore economico e sociale duraturo. Inoltre, questo accordo potenzia la missione di CDP di prevedere le transizioni strutturali e di trasformare le visioni strategiche in investimenti reali, supportando una crescita sostenibile e resiliente oltre i confini nazionali, ha affermato Dario Scannapieco, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cassa Depositi e Prestiti.

Il potenziamento di questa collaborazione, come riportato nella comunicazione, è “coerente con il piano strategico Cdp 2025-2027 e con la roadmap strategica del Gruppo BEI 2024-2027”. Il nuovo accordo stabilisce un framework di cooperazione dettagliato, volto a “migliorare la pianificazione, lo sviluppo e l’implementazione dei progetti sia in Italia che a livello globale”. Le Istituzioni lavoreranno insieme per massimizzare l’uso delle risorse a livello regionale, nazionale ed europeo, anche servendosi di piattaforme di consulenza, programmi dell’Unione Europea e strumenti finanziari, come InvestEU, e altri meccanismi finalizzati a potenziare la capacità dell’Italia di progettare e realizzare investimenti di alta qualità e a lungo termine.

Il Memorandum prevede azioni cooperative per creare nuovi modelli di finanziamento, migliorare i servizi di consulenza e velocizzare gli investimenti in settori prioritari, assicurando nel contempo un forte allineamento con le strategie nazionali ed europee. Inoltre, la cooperazione si estenderà a Eib Global, il braccio operativo del Gruppo BEI dedicato allo sviluppo, con l’intento di realizzare iniziative significative nei Paesi partner e supportare gli impegni internazionali dell’Italia in ambiti come la protezione climatica, le infrastrutture sostenibili, l’accesso ai servizi fondamentali e la crescita del settore privato.

Per agevolare questa cooperazione ampliata, l’accordo prevede l’istituzione di una struttura di coordinamento specifica per garantire un flusso strategico e continuo di informazioni, includendo scambi di personale e visite di studio per approfondire la conoscenza istituzionale e le sinergie operative.

Giovanni Lombardi Stronati