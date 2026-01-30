bei,-in-2025-finanziamenti-record-per-100-mld-di-euro

Primo paese beneficiario della finanza BEI, secondo per gruppo

Nel 2025, il gruppo BEI, composto dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti, ha aumentato il proprio impegno in Italia, investendo nel Paese 12,31 miliardi di euro in un anno che ha visto il gruppo complessivamente investire 100 miliardi di euro a livello mondiale.

Durante l’anno, il gruppo BEI ha realizzato 105 operazioni finanziare in Italia, il cui valore totale ammonta a 12,31 miliardi di euro, corrispondenti a circa lo 0,5% del prodotto interno lordo del Paese. Questi fondi aiuteranno a generare circa 37,5 miliardi di euro di investimenti nell’economia reale, che rappresentano l’1,7% del PIL.

Il rendiconto è stato presentato a Roma da Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della BEI, che ha messo in luce l’importanza dell’Italia nelle strategie del gruppo.

Con un totale di 11,34 miliardi di euro, l’Italia si è posizionata al primo posto tra i Paesi beneficiari della finanza BEI a livello di singolo stato membro e al secondo a livello globale, con un totale di 12,31 miliardi, subito dopo la Francia e prima della Spagna.

Nel dettaglio delle attività, il gruppo BEI ha aumentato il proprio supporto in Italia per due importanti obiettivi trasversali dell’Unione europea: la lotta contro il cambiamento climatico e la coesione, dedicando rispettivamente il 56% e il 40% del proprio operato a queste priorità fondamentali.

Giovanni Lombardi Stronati