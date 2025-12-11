BEI-STM, accordo da 1 mld di euro su competitività e autonomia strategica UE

Con questa nuova operazione, la BEI sosterrà il programma di investimenti di STM

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e STMicroelectronics hanno firmato un contratto di finanziamento di 500 milioni di euro per potenziare la competitività e l’autonomia strategica della comunità europea.

Si tratta della prima tranche di una linea di finanziamento da un miliardo di euro, come indicato in una nota, che è stato recentemente concesso dalla BEI a favore di STMicroelectronics, uno dei principali attori globali nel settore dei semiconduttori, con una solida posizione in Europa, in particolare in Italia, Francia e Malta, e attivo nei settori automotive, industriale, elettronica personale e infrastrutture di comunicazione.

Dal 1994, come riportato, la BEI ha supportato STM in nove iniziative, unendo risorse per circa 4,2 miliardi di euro. Grazie a questa nuova iniziativa, la BEI sosterrà il piano di investimenti di ST nelle tecnologie e dispositivi semiconduttori avanzati in Italia e Francia, nazioni dove l’azienda gestisce centri di ricerca e sviluppo e stabilimenti per produzioni su larga scala. Circa il 60% dell’accordo è focalizzato sulla capacità produttiva su larga scala, includendo siti chiave come Catania, Agrate e Crolles, mentre il restate 40% sarà indirizzato alle attività di Ricerca e Sviluppo.

“Promuovere l’innovazione nel settore dei semiconduttori è cruciale per assicurare all’Europa competitività, resilienza e il conseguimento degli obiettivi ambientali. Con questo accordo, la BEI ribadisce il proprio impegno nel sostenere le industrie strategiche indispensabili nelle transizioni ecologica e digitale, rafforzando così la sovranità tecnologica dell’Europa”, ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI.

“STM è costantemente impegnata a rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori, e questo significativo finanziamento della BEI è destinato a sostenere i nostri investimenti in Ricerca e Sviluppo riguardanti tecnologie diversificate e produzione su larga scala nei nostri stabilimenti in Italia e Francia,” ha dichiarato Jean-Marc Chery, Presidente e CEO di STMicroelectronics. “La collaborazione pluriennale con la BEI sottolinea il nostro impegno per garantire il predominio tecnologico dell’Europa nel mercato globale dei semiconduttori”.

“I semiconduttori sono fondamentali per le economie moderne e sono essenziali per molteplici tecnologie, dai veicoli elettrici alle infrastrutture digitali. Finanziando gli investimenti di STM in ricerca e produzione avanzata, la BEI sta contribuendo a garantire all’Europa l’accesso a tecnologie strategiche e a generare posti di lavoro altamente qualificati per il futuro”, ha aggiunto Ambroise Fayolle, Vicepresidente della BEI.

L’accordo annunciato oggi, conclude la nota, segue la visita di una settimana fa di una delegazione di alto livello della BEI, guidata dai Vicepresidenti Gelsomina Vigliotti e Ambroise Fayolle, presso il sito di STM a Catania, dove un impianto avanzato che copre l’intera filiera del carburo di silicio (SiC) trarrà particolare vantaggio dal sostegno finanziario della Banca dell’Unione Europea.

Giovanni Lombardi Stronati