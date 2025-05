beirut-mette-in-guardia-hamas-su-azioni-che-compromettano-sicurezza

Al-Moustafa: proteggiamo il Libano da guerre inutili

Beirut, 2 mag. (askanews) – Il massimo organo di sicurezza del Libano ha messo in guardia Hamas dall’utilizzare il territorio libanese per azioni che compromettano la sicurezza nazionale, dopo che il lancio di razzi verso Israele ha innescato attacchi di rappresaglia.L’Alto Consiglio di Difesa ha dichiarato in una nota di aver inviato al governo una raccomandazione per mettere in guardia Hamas “dall’utilizzare il territorio libanese per atti che compromettono la sicurezza nazionale libanese”.L’Alto Consiglio, presieduto dal presidente Joseph Aoun, ha aggiunto che “saranno adottate le massime misure e le procedure necessarie per mettere fine definitivamente a qualsiasi atto che violi la sovranità libanese”.