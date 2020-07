Belen Rodriguez: su Instagram la replica al presunto flirt De Martino / Marcuzzi

Belen Rodriguez non ci sta e su Instagram ha deciso di replicare al presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Ecco le sue parole che smentiscono la versione pubblicata sul settimanale Oggi.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: le parole su Alessia Marcuzzi

Belen Rodriguez ha deciso di commentare le ultime notizie pubblicate da alcuni settimanali circa la fine della storia d’amore con Stefano De Martino. Come sappiamo prima Dagospia e poi il settimanale Oggi hanno lanciato una vera e propria bomba parlando di un possibile flirt tra l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e Alessia Marcuzzi.

La notizia è stata immediatamente smentita da Stefano De Martino, ma in queste ore è il settimanale Oggi a rilanciare la cosa con nuovi dettagli. Questa volta a prendere la parola per smentire la notizia è stata proprio la showgirl argentina che nelle sue Instagram Stories ha scritto:

Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni. Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventano cose del genere, appunto decideremo insieme come muoverci perchè trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le cazzate che ho letto in questi giorni.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: Belen Rodriguez smentisce la prova Ipad

La smentita di Belen Rodriguez sul possibile flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi scoperto sull’iPad dell’ex compagno non è tardata ad arrivare. Questa mattina, infatti, il settimanale Oggi era tornato ad occuparsi del caso dell’estate 2020 scrivendo:

Durante il lockdown Belén Rodriguez stava giocando con il figlio Santiago con l’iPad di Stefano De Martino. E nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i messaggi whatsapp che Alessia Marcuzzi stava mandando all’iPhone di De Martino. Messaggi inequivocabili.

Una versione che il portale di gossip dava per certa avendo parlato anche con una fonte molto vicina alla ex coppia, ma la replica di Belen è inequivocabile. Cosa succederà adesso?

continua a leggere sul sito di riferimento