giovedì, 6 Novembre , 25
Belgio, avvistamento droni: si riunisce Consiglio sicurezza nazionale

Redazione-web
(Adnkronos) – Il Consiglio per la sicurezza nazionale del Belgio terrà oggi una riunione di emergenza dopo che gli avvistamenti di droni negli aeroporti hanno causato caos tra i viaggiatori e sollevato preoccupazioni per la sicurezza.  

Martedì sera, infatti, arrivi e partenze sono stati bloccati per diverse ore all’aeroporto di Bruxelles, con conseguente cancellazione di decine di voli. Anche l’aeroporto di Liegi, importante snodo per il trasporto merci, è rimasto chiuso, causando ulteriori cancellazioni, ritardi e deviazioni. Il governo belga non ha dichiarato chi ritenga responsabile dei droni, ma una fonte ha dichiarato all’agenzia di stampa belga che i servizi di sicurezza avevano “pochi dubbi” sul fatto che dietro i recenti avvistamenti ci fosse “molto probabilmente la Russia” e la questione verrà affrontata nella riunione di oggi. 

Il ministro della Difesa belga, Theo Francken, ha dichiarato a una commissione parlamentare che gli incidenti in Belgio sembravano essere stati coordinati per fomentare disordini, con il coinvolgimento di grandi droni che volavano in formazione. “E’ in linea con le tecniche ibride osservate in altri Paesi. Non si tratta semplicemente di qualcuno che fa volare un drone per caso sopra un sito militare o un aeroporto. Ci sono diverse indicazioni che l’operazione sia stata organizzata in modo molto strutturato”, ha spiegato. 

