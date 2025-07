belgio,-bimbo-di-15-mesi-muore-dimenticato-in-auto-al-sole

(Adnkronos) –

Un bambino di 15 mesi è morto in Belgio dopo essere stato lasciato in auto per diverse ore in una calda giornata estiva, hanno dichiarato oggi le autorità. La Procura di Namur, capoluogo della Vallonia nel sud del Belgio, ha dichiarato di aver avviato un’indagine per omicidio colposo in seguito all’incidente, avvenuto ieri. Un esame forense ha escluso l’ipotesi di dolo e ha concluso che il neonato è morto per ipertermia, ovvero surriscaldamento.

“Secondo i risultati preliminari dell’indagine, il bambino è stato dimenticato all’interno di un veicolo”, ha dichiarato la Procura. I media locali riferiscono che il padre si è dimenticato di lasciare il bambino all’asilo mentre si recava al lavoro, un incidente la cui dinamica ha diversi precedenti, anche in Italia. Il bambino è stato lasciato per diverse ore all’interno dell’auto nel parcheggio dell’azienda dove l’uomo lavora. Ieri pomeriggio le temperature a Namur, in Vallonia, hanno raggiunto circa 25 gradi.