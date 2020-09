Napoli in allerta per quanto sta accadendo nelle Nazionali. Sono ben 13 i calciatori partenopei impegnati in campo in occasione delle Nations League. Tra questi anche l’attaccante della compagine azzurra, Dries Mertens. Proprio dal Belgio, però, arrivano notizie poco rassicuranti dopo la presenza in rosa di un calciatore positivo al Coronavirus.

CLICCA QUI PER LE ULTIME SUL CASO MBAPPÉ

Belgio, caso di Coronavirus in Nazionale

La stessa federazione belga, tramite i propri social, ha reso nota la positività di un tesserato al tampone da Coronavirus. Si tratta di Brandon Mechele, difensore del Club Bruges in ritiro con la Nazionale. Una notizia che non farà di certo piacere al Napoli che adesso monitora la situazione. Con la Nazionale è presente, infatti, anche l’attaccante Dries Mertens. Pochi giorni fa il patron dei partenopei, Aurelio De Laurentiis aveva parlato di possibili casi con tanti calciatori in giro per il mondo. Di seguito il tweet di conferma della federazione belga:

“Mechele ha lasciato il gruppo. Ieri ha avuto esito positivo ad un test covid-19”.

https://twitter.com/BelRedDevils/status/1303045384319774722

The post Belgio, caso positivo al Coronavirus in Nazionale: ansia per Mertens appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento