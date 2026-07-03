venerdì, 3 Luglio , 26

Aquila vince il Palio di Siena, Tittia fa 12: chi è il fantino dei record

(Adnkronos) - Tittia fa 12. Giovanni Atzeni, 'in...

Papa agli Usa: “I migranti hanno contribuito a plasmare il futuro della nazione”

(Adnkronos) - "Gli immigrati hanno plasmato il futuro...

Gp Silverstone, Hamilton conquista pole position per gara sprint

(Adnkronos) - Lewis Hamilton domina con la Ferrari...

Mondiali, oggi sedicesimi Australia-Egitto – Diretta

(Adnkronos) - Torna in campo l'Egitto ai Mondiali...
HomeVideo NewsBelgio, decessi +39% durante l'ondata di caldo
belgio,-decessi-+39%-durante-l’ondata-di-caldo
Belgio, decessi +39% durante l’ondata di caldo
Video News

Belgio, decessi +39% durante l’ondata di caldo

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Il 27 giugno picco di 572 morti, come nel Covid

Bruxelles, 3 lug. (askanews) -Il Belgio ha registrato un aumento del 39% dei decessi rispetto alla norma tra il 18 e il 29 giugno, durante l’ondata di caldo che ha colpito gran parte dell’Europa. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie belghe, parlando di 1.222 morti in eccesso nel periodo considerato. Il picco è stato raggiunto il 27 giugno, con 572 decessi in un solo giorno, pari a un eccesso di mortalità del 120%: un livello che, secondo la portavoce Annelies Wynant, non si vedeva dalla prima ondata di coronavirus nel Paese.”Questo dato rappresenta il numero di decessi superiore a quello che normalmente ci si aspetta sulla base dei dati degli anni precedenti – afferma Wynant – Abbiamo quindi avuto un eccesso di mortalità del 39% in Belgio durante l’ondata di caldo. Significa che abbiamo registrato 1.222 decessi in più durante l’ondata di caldo in Belgio, tra il 18 e il 29 giugno”.”Di questi decessi, 530 riguardavano persone di 85 anni o più. Si tratta quindi di persone anziane, più fragili, che avevano già problemi di salute. Ma anche nella fascia sotto i 65 anni osserviamo un eccesso di mortalità significativo: 180 persone in più in questa fascia d’età sono morte durante l’ondata di caldo”.”Durante le ondate di Covid sono morte complessivamente più persone, ma in termini di picco giornaliero dei decessi, il 27 giugno in Belgio abbiamo registrato 572 morti. È un dato molto alto, e non vedevamo un picco giornaliero di decessi di questo tipo dalla prima ondata di coronavirus in Belgio”, conclude la portavoce.

Previous article
Cresce ancora l’export italiano
Next article
In Corea del Sud sfruttati per la bile: sei orsi portati in Danimarca

POST RECENTI

Video News

Nessuna ironia, proteste a Istanbul per l’arresto comico turco Goktas

Accusato di aver insultato l'Islam ed ErdoganRoma, 3 lug. (askanews) - Centinaia di persone si sono radunate davanti al tribunale di Caglayan per protestare contro...
Video News

Papa a Lampedusa, ong: l’hotspot è il grande assente di questa visita

"Ci auguriamo questo evento possa accendere una luce"Lampedusa, 3 lug. (askanews) - "L'hotspot di Lampedusa è il grande assente di questa visita papale e continua...
Video News

Tende per strada, l’Iran si prepara ai funerali di Khamenei

Secondo le autorità attese milioni di personeTeheran, 3 lug. (askanews) - File di tende sono state installate per le persone che arrivano da fuori Teheran,...
Video News

Principe ha presentato a Milano “Ragazzi di Campagna” con un live

Un progetto che racchiude tutta la sua anima cantautoraleMilano, 3 lug. (askanews) - Principe ha presentato a Milano con un live alla bocciofila di viale...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.