belgio,-incendio-in-complesso-residenziale-ad-anversa:-almeno-6-morti

L’edificio di 10 piani, i residenti rifugiati sui balconi

Roma, 1 lug. (askanews) – Vigili del fuoco al lavoro per prestare soccorso dopo che un incendio è divampato in un complesso residenziale di dieci piani ad Anversa, in Belgio: secondo la polizia diverse persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite, anche gravemente. La causa dell’incendio non è ancora stata accertata. “Ci sono diversi morti e diversi feriti gravi”, ha dichiarato ad Afp una portavoce della polizia. I vigili del fuoco hanno dispiegato numerosi mezzi e una grande scala per trarre in salvo le persone rifugiate sui balconi.Poco prima delle 10 è stato avvistato del fumo denso che si levava dall’ottavo piano dell’edificio nel quartiere di Linkeroever. Un video drammatico ha mostrato un uomo che si arrampicava dal proprio balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero.Secondo la polizia, nel complesso residenziale vivono più di 200 persone e i vigili del fuoco hanno evacuato 80 appartamenti dell’edificio.L’incendio sarebbe stato causato da un problema tecnico al piano terra, scrive la BBC.”L’incendio ha causato gravi danni qui a Linkeroever”, ha dichiarato la portavoce della polizia Kim Bastiaens alla televisione pubblica belga, aggiungendo che diverse persone hanno riportato ferite gravi e lievi.