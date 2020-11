Belgio, Mertens: “Domani voglio Lukaku e tutti gli altri big in campo, più siamo meglio è”

Il calciatore del Napoli e del Belgio, Dries Mertens è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa per presentare il match di domani della sua Nazionale in Nations League.

Belgio, le parole di Mertens

“Preferisco che tutti i big ci siano e siano arruolabili per la partita. Lukaku in primis, ma anche Hazard, Vertonghen e Vermaelen. Vorrei tutti in campo. Più giocatori sono disponibili e meglio è per la squadra. Contro la Svizzera è andata bene, nonostante le assenze. Batshuayi ha segnato due gol. Segna sempre quando ha delle occasioni. E’ bello che anche altri calciatori facciano delle ottime partite. In modo che possiamo conoscerci tutti al meglio”.

