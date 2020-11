Belgio, riposo per Mertens: l’azzurro neanche in panchina contro la Svizzera

Buone notizie in casa Napoli, Dries Mertens è stato risparmiato da Martinez, allenatore del Belgio, nella sfida vinta contro la Svizzera. L’attaccante azzurro non è stato inserito neanche tra i panchinari.

Mertens non è sceso in campo con la sua Nazionale

Turno di riposo per Dries Mertens, che è stato mandato in tribuna dal commissario tecnico del Belgio. Martinez ha preferito non portarlo neanche in panchina, preservandolo per i prossimi impegni. Out anche Lukaku che soffre ancora per un risentimento muscolare.

