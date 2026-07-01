mercoledì, 1 Luglio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOBelgio-Senegal, succede di tutto: ct annaffiato, invasione e lite in campo
belgio-senegal,-succede-di-tutto:-ct-annaffiato,-invasione-e-lite-in-campo
Belgio-Senegal, succede di tutto: ct annaffiato, invasione e lite in campo
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Belgio-Senegal, succede di tutto: ct annaffiato, invasione e lite in campo

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

(Adnkronos) – Invasione di campo, Rudi Garcia annaffiato, lite tra due compagni di squadra. Il match tra Belgio e Senegal, nei sedicesimi dei Mondiali 2026, offre una serie di ‘fuori programma’ particolari. Passano quasi inosservati, a Seattle, i due pali centrati dal senegalese Sarr, il primo praticamente a porta vuota da 2 metri. Le situazioni anomale abbondano. La prima vittima è il ct belga Rudi Garcia, sorpreso da un irrigatore durante l’hydration break del primo tempo. Il tecnico si avvicina ai giocatori per fornire indicazioni, ma il capannello viene annaffiato dall’irrigatore che entra in funzione in campo: hydration break nel vero senso della parola e Garcia torna in panchina fradicio. Le telecamere, invece, oscurano come ormai è prassi l’invasione di campo che va in scena nel finale del primo tempo. 

La presenza dell’intruso si percepisce per la reazione del pubblico, ma immagini dell”exploit’ non esistono. Non mancano, invece, le inquadrature per la lite nel secondo tempo tra Trossard e Tielemans: il Belgio annaspa, la sconfitta e l’eliminazione si avvicinano. I due big della Nazionale si mandano platealmente a quel paese per la mancanza di intesa in campo. Lukaku prova a portare pace, con scarsi risultati. 

Previous article
Frontale tra auto e gazzella dei carabinieri a Montebelluna, due militari in gravi condizioni
Next article
Teramo, scooter non si ferma all’alt dei carabinieri: un morto dopo l’inseguimento

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Da zecche a zanzare rischio virus in vacanza, Bassetti: “Non solo in Paesi esotici”

(Adnkronos) - Non solo l'Hantavirus prima e il ritorno di Ebola dopo, i virus sono stati i protagonisti a cavallo tra la primavera e...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ventilatore o condizionatore? La differenza sulla bolletta che non ti aspetti

(Adnkronos) - Rinfrescare casa può costare pochi centesimi o diversi euro al giorno. La differenza non è solo nei gradi percepiti, ma nel peso...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Legge elettorale, la trattativa prosegue. Sherpa Fdi: “Su preferenze va trovata sintesi unitaria”

(Adnkronos) - "Il vertice di martedì? All'incontro è stata data un'importanza maggiore di quella che aveva...". All'indomani della riunione di maggioranza sulla legge elettorale,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tregua dal caldo estremo, oggi 24 città con bollino giallo. Da domani Italia in verde

(Adnkronos) - Dopo settimane di caldo record, ecco la tanto attesa tregua. L'Italia - almeno per qualche giorno - torna finalmente a respirare. Se...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.