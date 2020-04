Bella da morire 2 ci sarà? Le news sulla fiction con Cristiana Capotondi

Bella da morire 2 ci sarà? La fiction Rai con Cristiana Capotondi avrà un seguito oppure no. E’ questo che si chiedono i fan in queste ore. La domanda, oltretutto, pare più che lecita visto l’ottimo successo raggiunto e sancito dai dati Auditel. Ecco tutte le news in merito alla serie di Rai 1.

Bella da morire 2 si farà? Incertezza causata dal Covid-19

Lo abbiamo detto e lo ribadiamo, se fosse solo per gli ascolti sarebbe chiaro a tutti che Bella da morire 2 si potrebbe fare senza alcun problema. I dati Auditel, infatti, hanno sempre parlato chiaro. La fiction Rai legata al tema del femminicidio ha raccolto un vaso pubblico di telespettatori. Il pubblico televisivo ha cioè apprezzato ed amato il programmo premiandolo con la sua fedeltà, puntata dopo puntata.

Non sono però solo gli ascolti a poter far sì che una fiction possa proseguire o meno. Servono anche sceneggiatori, attori, produttori ed investitori pronti a scommettere su un seguito e a mettersi all’opera per realizzarlo.

E’ ovvio, però, che visto l’ottimo riscontro ottenuto è più semplice che le persone coinvolte possano decidere più facilmente rimettersi in gioco. Insomma gli ottimi ascolti, la possibilità di vendere bene i vari spazi pubblicitari e la voglia di bissare il successo ottenuto possono spingere tutti gli attori in campo ad andare avanti e a vincere dubbi ed incertezze.

In questo periodo, però, per colpa del Coronavirus le varie produzioni hanno qualche problema in più. Per la sicurezza di tutti, infatti, così come era lecito fare, tutte le produzioni sono state stoppate. Diverse serie tv e soap opera sono state interrotte ed altre, invece, le cui riprese dovevano iniziare a breve, sono state rimandate a data da destinarsi. Un esempio? La soap opera di Rai 3 Un Posto al Sole ha fermato la registrazione di nuovi episodi. Doc – Nelle tue mani, la nuova fiction con Luca Argentero è riuscita a terminare solo quattro delle puntate previste. Così nonostante il grande successo presto lascerà i telespettatori a bocca asciutta, in attesa di una degna conclusione pronta a sciogliere la maggior parte degli interrogativi.

E’ chiaro dunque che, con tutte le produzioni ferme, sarà dura per Bella da morire 2, qualora arrivasse il sì ufficiale per un proseguimento, poter prendere il via quanto prima e tornare in tv il prima possibile. Nella migliore delle ipotesi la serie potrebbe vedere la luce a fine 2021 se le riprese potessero iniziare verso fine 2020 o inizio 2020.

E’ da mettere in conto anche un certo sovraffollamento di produzioni contando le fiction già in attesa di poter completare la propria lavorazione e le altre che si erano già prenotate per dar via alle nuove puntate ai nastri di partenza.

Bella da morire 2: problemi con la trama?

C’è chi pensa che Bella da morire non potrà mai vedere una seconda stagione in quanto la fiction pare essere pronta a trattare solo un caso e a concludersi con la sua risoluzione. E’ davvero così? E’ già successo che altre fiction si fermassero alla prima stagione, pensiamo ad esempio a quella con protagonisti Giuseppe Zeno e Vanessa Incontrada e girata nella Marche, ma l’interno era dichiarato fin dall’inizio. In questo caso non è stato detto che si voleva parlare solo di una cosa specifica e basta.

E’ quindi possibile che gli sceneggiatori possano scrivere un nuovo giallo e dare una seconda vita al crime. Oltretutto, visto il tema trattato, ci sono numerose storie di donne che possono essere portate alla luce, numerose storie di figure femminili che hanno combattuto con forza, coraggio e determinazione.

Ricapitolando Bella da morire 2 si farà? La seconda stagione potrebbe anche esserci, ma sottolineiamo il potrebbe. Non ci resta che attendere, dunque, un cenno da parte di Rai fiction. Andrebbe bene anche una ‘soffiata’ da qualche attore del cast sul possibile ritorno sul set.

