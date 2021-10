ROMA – “Un Ministro, un rappresentante del Governo, non pattina sulla protesta”. La viceministra alle infrastrutture Teresa Bellanova attacca il titolare delle politiche agricole Stefano Patuanelli che ha incontrato i manifestanti ‘no pass’ di Trieste.

“Su una questione così delicata, dove il governo ha già preso una posizione netta e dove serve tenere il punto, va in piazza a dire ciò che è stato deciso e condiviso nel massimo organismo del Governo di cui fa parte, il Consiglio dei Ministri, non fa il postino. Ha il dovere di dire a quella piazza che la loro irresponsabilità sta mettendo a rischio la maggioranza delle persone che invece si sono sottoposte alla vaccinazione, credendo nella scienza e contribuendo così alla ripartenza del Paese. Non prende appunti da consegnare ad altri ma assume la piena responsabilità della funzione istituzionale che ricopre. Le uniche parole che io già ho pronunciato, ma che avrei ripetuto a quella piazza, sono le seguenti: vaccinatevi e torniamo tutti a lavorare”, aggiunge Bellanova.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Bellanova contro Patuanelli: “Un Ministro non fa il postino dei No Green Pass” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento