Un vecchio adagio dice “Nessuno è un fallito finché non dà a qualcun altro la colpa dei suoi guai”. Non capisco dunque perché noi dovremmo prendercela con gli altri, addirittura con le persone più deboli e sventurate. Questo ho pensato delle dichiarazioni di chi se l’è presa con la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova, per il solo fatto che l’ex sindacalista, ora ministro, si sia visibilmente commossa comunicando che la sua battaglia umanitaria, civile ed economica per la regolarizzazione dei lavoratori immigrati ed anche per nostri connazionali impegnati nei campi in nero, è stata finalmente vinta grazie al suo impegno.

L'articolo Bellanova, lacrime simbolo di slancio e umanità

