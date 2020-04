Bellanova “Poco coraggio per la fase 2, aziende a rischio”

“Ci aspettavamo onestamente un’operazione più coraggiosa: si poteva, si doveva osare di più”. Lo afferma la ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, in un’intervista al quotidiano La Repubblica in merito alle misure annunciate dal premier Giuseppe Conte sulla fase 2 dell’emergenza coronavirus.

“Con tutto il rispetto per la comunità scientifica, pensiamo che la politica debba assumersi maggiori responsabilità – spiega la ministra -. Partiamo da un punto fermo, che forse sta sfuggendo: qui fino a quando non ci sarà il vaccino la situazione non cambierà di molto. E la strada non è continuare a chiudere ma saper convivere col virus.

