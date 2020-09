Bellinazzo: “I club di A vogliono raddoppiare il ricavo dai diritti tv”

Marco Bellinazzo, noto giornalista de Il Sole 24 Ore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito a quanto stabilito oggi dalla Lega di Serie A. Di seguito i dettagli.

Bellinazzo:”I dettagli di quanto stabilito oggi”

Sarà creata una società da 0 nella quale la Serie A avrà il controllo del 90% delle quote. I fondi in cambio del 10% verseranno circa un miliardo e mezzo di euro. Questi ultimi però, in argomenti di governance, decideranno le strategia commerciale. Di conseguenza dovrebbe venir meno quell’apparato burocratico che inizialmente fermava tutto. Questo è certamente un passo verso la modernità. Una boccata di ossigeno per tutte le società: si tratta di raddoppiare i ricavi che vengono dai diritti televisivi per colmare il gap con gli altri campionati europei. L’idea è allargare l’offerta anche a Sky e Dazn che ad ora operano in esclusiva.

