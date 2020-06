Bellinazzo: “Questo atteggiamento non pagherà mai De Laurentiis”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista, che ha parlato dell’atteggiamento di Aurelio De Laurentiis in lega. Secondo il giornalista, essere il Bastian contrario della situazione non pagherà mai il presidente del Napoli. Stesso discorso per Claudio Lotito, presidente della Lazio.

LE PAROLE DI MARCO BELLINAZZO

Queste le parole del giornalista Marco Bellinazzo: “Fondo salva calcio? Sono fondi di riserva della FIGC in parte, poi da finanziamenti che hanno dato sia la FIFA che la UEFA per l’emergenza Covid. L’insieme di questi fondi costituiscono la base che permette questi aiuti mirati alle singole leghe, calciatori, club per supportarli finanziariamente. Sono contributi che si muovono all’interno del mondo calcio, quindi non c’entra la burocrazia. I club in difficoltà non si salveranno con questo contributo, né dagli altri previsti dal Decreto Rilancio e Salva Italia. È un aiuto, ma chi è in difficoltà e sta pensando di ripartire, sicuramente non ripartirà con questi soldi”.

IL PENSIERO SUI PRESIDENTI DI SERIE A

“Pallotta è un finanziere, abituato a fare business, comprando e vendendo, ma non ci sta riuscendo a Roma. Saputo è un imprenditore che sta facendo a Bologna molto bene, quello che era anche il progetto di Pallotta a Roma. Burocrazia ed altre complicazioni hanno portato al pastrocchio che oggi conosciamo della società della Roma. De Laurentiis? I campionati si cominciano a vincere fuori dal campo, sia per la società che per il clima politico. Essere il Bastian contrario non paga, c’è da dire che ha creato una sponda con Lotito sposando la sua causa”.

