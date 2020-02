Bello Figo a Live Non è la D’Urso: “non sono stato denunciato” | Video Mediaset

Bello Figo si racconta a Live Non è la D’Urso sulla polemica del video hot nell’università di Pisa e non solo. Il rapper precisa: “non sono stato denunciato, ma l’ho fatto per il senso della canzone “tromba in facoltà”, ho deciso di venirne a parlare da te, non ne ho parlato da nessuna parte”

Ecco il video Mediaset dell’intervento del rapper da Barbara D’Urso.

Non solo, il rapper Bello Figo parla anche del suo stile di vita e della canzone dedicata a Barbara D’Urso: “l’avevo fatta per conquistarti, cinque anni fa l’ho fatto, ti guardavo sempre. Sei figa!”

