Bellucci: “Mertens? Dare 7 milioni a un giocatore di 32 anni è una grande sorpresa”

L’ex attaccante Claudio Bellucci ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Mertens e del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Bellucci su Mertens

Su Napoli-Barcellona: “Vedendo la partita, Gattuso l’ha preparata per far sfruttare ai suoi le ripartenze. Il Barcellona ha fatto la partita con un possesso palla stucchevole. Ad un certo punto sembrava volesse addormentare la partita, quasi a voler chiamare all’azione il Napoli. Non ricordo nel primo tempo azioni pericolose del Barcellona, anzi, il Napoli poteva chiuderlo sul 2-0. Nel secondo tempo il calo è stato fisiologico, visto che è complicato essere sempre al 100% concentrato”.

Sul rinnovo di Mertens: “La lettera bisognerebbe scriverla a Mertens e non al presidente. Ha portato giocatori importanti e può privarsi di uno come lui. Penso che l’attaccamento che dimostra sia evidente. Serve trovare un punto d’incontro. Richiesta esosa? Dare 7 milioni a un giocatore di 32 anni è una grande sorpresa”.

