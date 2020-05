Bellucci: “Spero riparte la Serie A, Milik da tenere”

Claudio Bellucci, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole, con un particolare pensiero Gigi Simoni nel giorno della sua morte.

LE PAROLE DI BELLUCCI

“Simoni? L’ho incontrato poco tempo fa a Forte dei Marmi. Non ho mai lavorato con lui e mi sono sentito in dovere di andarlo a salutare, è una persona eccezionale. Rimarrà nei pensieri di tutti. Il campionato? A me piacerebbe che riprendesse senza playoff o playout. Milik? Me lo terrei, sono sincero. E’ un attaccante giovane e anche forte”.

IL FUTURO DI MILIK

Il Napoli continua a seguire con attenzione gli sviluppi delle trattative interne come quella del rinnovo di Arek Milik. Il calciatore ha un contratto con scadenza fissata al mese di giugno del 2021. La società preferirebbe risolvere la questione entro il prossimo mese mentre il polacco continua a prendere tempo. L’attaccante, infatti, sembra essere sempre più lontano alla firma sul rinnovo. Ed, inoltre, sembra sempre più attratto da nuove prospettive, su tutte le proposte dell’Atletico Madrid e della Juventus.

Queste le parole di Massimo Ugolini di Sky Sport: “Per Milik sono più pessimista. Ormai si parla da tempo del prolungamento, come per gli altri calciatori, ma ancora non se ne riesce a venire fuori. Da questo punto di vista penso che il Napoli prenderà a breve una decisione. In caso di mancato rinnovo, l’attaccante verrà messo sul mercato”.

