belmonte-del-sannio,-cittadinanza-onoraria-al-cardinale-gerhard-muller

ROMA – Con un atto di straordinaria solennità e profonda riconoscenza, il Consiglio Comunale di Belmonte del Sannio ha deliberato all’unanimità il conferimento della Cittadinanza Onoraria a due figure di altissimo prestigio: Sua Eminenza il Cardinale Gerhard Muller, luminosa guida spirituale della Chiesa di Roma, e il Professore Emerito Fausto Capalbo, insigne maestro del sapere e custode di un grande patrimonio culturale.

Questa scelta rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma un vero e proprio sigillo di gratitudine collettiva verso due personalità che, con la loro opera e il loro esempio di vita, hanno contribuito ad innalzare l’orizzonte umano, spirituale e culturale della nostra comunità e del Paese intero.Sua Eminenza il Cardinale Muller, attraverso il suo instancabile ministero, ha reso testimonianza di una fede vissuta con forza, apertura e misericordia, diventando voce di speranza e punto di riferimento per credenti e non credenti. La sua azione pastorale, illuminata dalla costante ricerca del dialogo e dalla difesa dei più deboli, si inscrive nel solco delle figure che hanno segnato la storia della Chiesa Cattolica e della società contemporanea.

Il Professore Emerito Fausto Capalbo, maestro autorevole e raffinato intellettuale, ha dedicato molto della sua vita alla nobile missione dell’insegnamento e della ricerca, guidando e ispirando generazioni di allievi e contribuendo in modo esemplare all’avanzamento della conoscenza. Il suo rigore accademico, unito a una straordinaria sensibilità umana, ha reso la sua opera un faro per la cultura e un bene prezioso per la comunità accademica scientifica e filosofica internazionale.

La cerimonia ufficiale di conferimento si terrà il 17 settembre a Belmonte alla presenza di autorità civili, religiose e accademiche, in un clima di festosa coralità e profonda emozione. Sarà un momento storico, che suggellerà un legame indissolubile tra la città e due personalità che incarnano, ai massimi livelli, i valori universali della fede, della sapienza e del servizio al bene comune.”Con questo atto- ha dichiarato il Sindaco Borrelli- la nostra comunità si fa custode e testimone di un patrimonio di fede e di cultura che ci supera e ci eleva. Onoriamo due vite straordinarie che, con la loro opera, hanno contribuito a migliorare il mondo che li circonda e che continueranno a essere faro e guida per le generazioni future”.Conferendo la Cittadinanza Onoraria a Sua Eminenza il Cardinale Gerhard Muller e al Professore Emerito Fausto Capalbo, Belmonte consegna un messaggio di eterna gratitudine e celebra un incontro tra spiritualità e conoscenza che resterà scolpito nella sua storia.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it