sabato, 13 Settembre , 25

Vuelta, il sigillo di Vingegaard: al danese ventesima tappa e trofeo

(Adnkronos) - Jonas Vingegaard vince la durissima penultima...

Truffa delle tre carte, arrestate 2 persone della ‘batteria del Colosseo’

(Adnkronos) - La polizia locale di Roma nel...

Serie A, oggi Juve-Inter 2-1 – La partita in diretta

(Adnkronos) - La Serie A torna in campo...

Covid avanza e già arriva l’influenza, Pregliasco: “Spuntano i primi casi isolati”

(Adnkronos) - Covid avanza in Italia, complice la...
belmonte-del-sannio,-cittadinanza-onoraria-al-cardinale-gerhard-muller
Belmonte del Sannio, cittadinanza onoraria al cardinale Gerhard Muller

Belmonte del Sannio, cittadinanza onoraria al cardinale Gerhard Muller

PoliticaBelmonte del Sannio, cittadinanza onoraria al cardinale Gerhard Muller
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Con un atto di straordinaria solennità e profonda riconoscenza, il Consiglio Comunale di Belmonte del Sannio ha deliberato all’unanimità il conferimento della Cittadinanza Onoraria a due figure di altissimo prestigio: Sua Eminenza il Cardinale Gerhard Muller, luminosa guida spirituale della Chiesa di Roma, e il Professore Emerito Fausto Capalbo, insigne maestro del sapere e custode di un grande patrimonio culturale.

Questa scelta rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma un vero e proprio sigillo di gratitudine collettiva verso due personalità che, con la loro opera e il loro esempio di vita, hanno contribuito ad innalzare l’orizzonte umano, spirituale e culturale della nostra comunità e del Paese intero.Sua Eminenza il Cardinale Muller, attraverso il suo instancabile ministero, ha reso testimonianza di una fede vissuta con forza, apertura e misericordia, diventando voce di speranza e punto di riferimento per credenti e non credenti. La sua azione pastorale, illuminata dalla costante ricerca del dialogo e dalla difesa dei più deboli, si inscrive nel solco delle figure che hanno segnato la storia della Chiesa Cattolica e della società contemporanea.

Il Professore Emerito Fausto Capalbo, maestro autorevole e raffinato intellettuale, ha dedicato molto della sua vita alla nobile missione dell’insegnamento e della ricerca, guidando e ispirando generazioni di allievi e contribuendo in modo esemplare all’avanzamento della conoscenza. Il suo rigore accademico, unito a una straordinaria sensibilità umana, ha reso la sua opera un faro per la cultura e un bene prezioso per la comunità accademica scientifica e filosofica internazionale.

La cerimonia ufficiale di conferimento si terrà il 17 settembre a Belmonte alla presenza di autorità civili, religiose e accademiche, in un clima di festosa coralità e profonda emozione. Sarà un momento storico, che suggellerà un legame indissolubile tra la città e due personalità che incarnano, ai massimi livelli, i valori universali della fede, della sapienza e del servizio al bene comune.”Con questo atto- ha dichiarato il Sindaco Borrelli- la nostra comunità si fa custode e testimone di un patrimonio di fede e di cultura che ci supera e ci eleva. Onoriamo due vite straordinarie che, con la loro opera, hanno contribuito a migliorare il mondo che li circonda e che continueranno a essere faro e guida per le generazioni future”.Conferendo la Cittadinanza Onoraria a Sua Eminenza il Cardinale Gerhard Muller e al Professore Emerito Fausto Capalbo, Belmonte consegna un messaggio di eterna gratitudine e celebra un incontro tra spiritualità e conoscenza che resterà scolpito nella sua storia.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.