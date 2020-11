Belotti da libro cuore: “Bonucci ha ragione, venire in Nazionale è come vedere un padre che abbraccia un figlio”

Andrea Belotti, centravanti della nazionale, è intervenuto nel post gara di Italia Polonia e ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese dalla nostra redazione: “Sapevamo bene la situazione in cui ci siamo trovati. Avevamo tante defezioni, i giocatori andavano via perché indisponibili. A quel punto però ci siamo guardati, anche dentro lo spogliatoio, e ci siamo detti che l’Italia nei momenti di difficoltà esce sempre fuori alla grande. Abbiamo dimostrato di essere sempre sul pezzo.

Bonucci dice che il gruppo è unico? E’ vero, ha ragione. Questo gruppo è come una famiglia. E’ come quando un padre abbraccia un proprio figlio, quando ci si ritrova si capisce che c’è un legame speciale che ci lega. C’è un’aria pazzesca. La vittoria? La dedichiamo al mister a tutti gli italiani visto il momento difficile che stiamo vivendo. Ci tenevamo a far bene oggi perché sappiamo quanto il mister era dispiaciuto a non poterci essere qui con noi”.

