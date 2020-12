Belotti dopo 45′ di gioco: “Napoli grande squadra ma noi siamo qui per fare punti”

Andrea Belotti, bomber del Torino, ha parlato a Sky dopo i primi 45 minuti di Napoli-Torino. Ecco quanto, delle sue dichiarazioni, è stato evidenziato da Calcionapoli1926.it:

Belotti a Sky dopo 45′

“Abbiamo concesso poco al Napoli – dice il “Gallo” ai microfoni di Sky – siamo stati sempre ordinati e compatti, non posso che essere soddisfastto per questo. Sapevamo che venire qui sarebbe stato difficile visto che il Napoli è una grande squadra. Al momento stiamo giocando bene, vogliamo uscire dal San Paolo con un risultato positivo. Siamo qui per fare punti perché questa classifica non ci appartiene. Partita dopo partita dimostreremo il nostro reale valore”.

