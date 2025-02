Belstay Hotels: nel 2024 fatturato sale a 20,6 milioni, +8%

Occupazione del 70% e crescita in segmenti sport e MICE

Milano, 13 feb. (askanews) – Si è concluso il secondo anno di attività di Belstay Hotels, la catena a quattro stelle per clientela sia business sia leisure, con standard di prodotto e servizio internazionali, design e ristorazione italiani. Un anno che ha visto risultati positivi, in tutti i rami di attività: fatturato, occupazione, eventi, food & beverage. Nel 2024 i quattro hotel situati a Milano, Venezia Mestre e Roma hanno totalizzato un fatturato di 20,6 milioni di euro, con una crescita dell’8% rispetto all’esercizio 2023, con marginalità superiori alle attese e oltre 190.000 camere vendute. Gli ospiti sono stati oltre 320.000; la clientela individuale è equamente suddivisa tra mercato domestico e internazionale; i segmenti di mercato hanno raggiunto gli obbiettivi di consolidamento attesi, attestandosi a 50% business, 40% leisure e 10% MICE.

Con riferimento a quest’ultimo segmento (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions) nel 2024 la catena alberghiera ha realizzato oltre 1000 eventi con un incremento del volume d’affari del 12% rispetto all’anno precedente. Le aziende che hanno scelto Belstay per i propri eventi appartengono principalmente ai settori farmaceutico, beauty e formazione.

Un altro segmento strategico per l’azienda è quello dello sport. Il volume d’affari ha registrato un +74% rispetto al 2023 e sul target dei Gruppi Sportivi Belstay punta molto anche nel 2025. Un’importante componente di questo successo è da attribuire a SEGUIMI, il brand di ristorazione, che offre ambienti piacevoli, ingredienti di qualità, convivialità quali principali tratti distintivi, ma il plus offerto alle società sportive è l’attenzione nel soddisfare le esigenze alimentari degli atleti.

Le previsioni per il 2025, secondo il gruppo, lasciano presagire che il trend di crescita di prenotazioni, volumi ed eventi bisserà le performance del 2024. “Il 2024 – ha detto Roberto Di Tullio, amministratore delegato di Belstay Hotels – ha rappresentato un anno di crescita solida per Belstay Hotels, con performance in aumento su tutti i principali indicatori: un fatturato in aumento con marginalità superiore alle aspettative, un tasso di occupazione ormai consolidato ed un forte sviluppo nei segmenti a noi più cari, tra i quali MICE e Sport. Questi risultati confermano la validità della nostra strategia e il crescente apprezzamento del mercato per la nostra offerta, che coniuga ospitalità di qualità, flessibilità e un forte legame con la tradizione italiana. Il successo del brand SEGUIMI e l’incremento della domanda per eventi e meeting aziendali rafforzano ulteriormente il nostro posizionamento. Guardiamo al 2025 con determinazione, pronti ad ampliare il nostro ruolo nel settore dell’hotellerie”.