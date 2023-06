Belstay Roma Aurelia, party per il primo anno di successi

Oltre 300 invitati nella struttura

Roma, 16 giu. (askanews) – Giovedì 15 giugno una grande festa con oltre 300 invitati tra partners, fornitori, clienti e stampa, ha inaugurato ufficialmente l’hotel Belstay Roma Aurelia dopo un anno di attività. Un’occasione per brindare ai risultati ottenuti e per consacrare l’anima bleisure dell’hotel romano della catena alberghiera che conta di altre tre strutture ubicate a Venezia Mestre, Milano Linate e Milano Assago. L’evento è stato introdotto da Roberto Di Tullio, amministratore delegato, e da Daniele Montemurro, direttore commerciale della catena alberghiera; con loro Anna D’Alfonso, general manager della struttura che ha fatto gli onori di casa.

I partecipanti hanno gustato le proposte gastronomiche del brand SEGUIMI, create nel rispetto della territorialità degli ingredienti. La cantate Luana Bellagente, con la sua voce soul, ha dato calore all’evento, mentre gli artisti del Circo Nero Italia e i Clown dottori de l’Associazione Andrea Tudisco hanno portato un tocco speciale alla serata. Uno spazio molto importante di questa iniziativa è stato dato, infatti, all’associazionismo. Se è vero che Belstay fa della piacevolezza il suo mantra, e che durante le inaugurazioni affascina il pubblico con magia e leggerezza, l’evento nella capitale ha voluto anche sensibilizzare su tematiche delicate.

E’ stato quindi dato ampio spazio ai rappresentanti dell’Associazione Andrea Tudisco che si occupa di bambini “ultrafragili” con necessità di percorsi di cura e degenza di lungo periodo. L’associazione agevola le cure in strutture più vicine alla normalità di una casa e meno di un ospedale avvalendosi anche della collaborazione di medici clown per cercare di rendere più piacevole la degenza dei bimbi. La serata ha raccolto anche donazioni spontanee a favore di Fondazione ANT, a supporto di medici e infermieri che effettuano assistenza domiciliare a malati oncologici.

Strategicamente situato fra il centro città e l’aeroporto di Fiumicino, Belstay Roma Aurelia sorge in posizione sopraelevata rispetto alla Via Aurelia. Hotel full service, dalla sua apertura, avvenuta maggio dello scorso anno, ha registrato un’occupazione media dell’80%. L’hotel, che all’interno della catena segna le miglior performance revenue, ospita eventi mediamente quattro volte a settimana, incessantemente da settembre 2022. La crescita esponenziale della parte Mice è dovuta alla versatilità della struttura, le cui aeree comuni sono modulabili sulle esigenze dei clienti, così come alla divisione food & beverage, in grado di organizzare catering innovativi, capaci di sorprendere, e che hanno posizionato l’hotel come punto di riferimento per gli eventi.

“Il primo albergo nel quale abbiamo rilevato la più elevata risposta del mercato è stato il Belstay Roma Aurelia; con un’occupazione media ormai costantemente sopra all’80%, ha già superato le 100.000 presenze dall’apertura”, commenta Roberto Di Tullio Amministratore Delegato Belstay Hotels: “Sopra alle aspettative il tempo di risposta per il comparto MICE, Belstay Roma Aurelia è partito già da settembre 2022 con un fitto calendario di eventi che ha rinnovato in modo cospicuo anche nel 2023; riteniamo quindi di aver realizzato un prodotto in grado di rispondere alle esigenze dei principali fruitori di quest’area di Roma. L’albergo in termini di vendite è attualmente sopra il budget prefissato e stiamo lavorando agli accordi per il 2024 per ottimizzare la strategia di vendita e di gestione dell’albergo”.

Per Daniele Montemurro, cluster director of Sales Belstay Hotels, “Belstay Roma Aurelia ha vinto la sfida in termini di fatturato. La clientela dell’hotel è molto diversificata, Corporate, Mice e Leisure. La componente Eventi ha un forte peso, comporta occupazioni e volumi di rilievo, ma non toglie spazio al pubblico individuale, che rimane una parte considerevole del nostro business”.

“Il bilancio di un anno di Belstay è stato positivo, ci siamo posizionati sul mercato dell’area Aurelia conquistando ottimi risultati nel mercato Leisure e in particolar modo in quello MICE. Siamo pronti ad accogliere nuove sfide per raggiungere nuovi traguardi per il 2024 che si prevede un anno interessante visti i contratti, già ad oggi sottoscritti”, conclude Anna D’Alfonso General Manager Belstay Roma Aurelia.

