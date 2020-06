Beltrame (Confindustria): “Serve una svolta digitale per il rilancio”

AGI – “Abbiamo rilevato che ad aprile, rispetto all’anno scorso, le nostre imprese hanno perso circa il 48% di export. è un dato veramente molto negativo. Purtroppo, in questo momento, le aziende non hanno liquidità”. È allarmata Barbara Beltrame, la vice presidente di Confindustria, e perciò mette in guardia rispetto alla salute delle imprese in Italia, dove il crollo del Pil è atteso al 12% e “noi stimiamo che sei aziende su dieci richiederanno i finanziamenti che lo Stato propone”.

Però Beltrame è anche convinta che le nostre piccole e medie imprese “non accederanno a questi fondi a causa dei grossi problemi burocratici”

