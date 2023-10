Belve, Emma Bonino: “Sono guarita dal tumore” – Video

(Adnkronos) – Emma Bonino inedita a Belve 2023, le scelte, la vita privata, la delusione per Pannella e una bellissima notizia: “Sono guarita dal tumore”. Un ritratto a tutto tondo della senatrice in prima serata su Rai2 domani martedì 10 ottobre 2023, dove non mancano momenti divertenti durante la trasmissione condotta da Francesca Fagnani: si parte dall’infanzia trascorsa con la famiglia contadina nella campagna piemontese, passa dalla vocazione politica nata dall’esperienza traumatica dell’aborto che la porta a militare nel partito Radicale e si arriva fino ai giorni nostri: 40 anni di storia italiani condensati in una toccante intervista.

Quando Fagnani ricorda a Bonino che molti le hanno rinfacciato una certa ambizione politica lei risponde: “Le sembra un reato che le donne abbiano un’ambizione? Sono andata avanti e continuerò ad andare fin dove mi reggeranno le forze, spero a lungo…anzi, vi voglio dare una bella notizia: sono guarita dal tumore. Devo fare ancora una tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se ne è andato”.

E sul rapporto con Marco Pannella, quando Fagnani le chiede se ancora le manchi nonostante la rottura dei rapporti negli ultimi anni, Bonino confessa: “Sì, è stata una rottura unilaterale da parte sua. Non ho mai capito bene perché e ne ho sofferto molto”. E quando la giornalista le chiede: “Davvero non ha capito i motivi della rottura?”, lei risponde categorica: “No, o forse mi ha fatto talmente male che ho voluto assolutamente girare pagina e pensare ad altro”. C’è qualcosa che avrebbe voluto dirgli e che non ha fatto in tempo a dirgli? “Sì, gli volevo chiedere ma che ti prende, ma che ti viene in mente? Lui disse una volta che ero una burocrate leale, mah”.

Oltre a Emma Bonino, ospiti della puntata di domani martedì 10 ottobre a Belve Stefania Nobile e Federico Fashion Style.