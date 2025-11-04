mercoledì, 5 Novembre , 25

“Rischio morte più alto per chi non va a votare”, lo studio ‘boccia’ l’astensione

(Adnkronos) - Il voto, questione di vita o...

Putin, lo show e il messaggio: “Ecco le super armi della Russia”

(Adnkronos) - "La Russia non minaccia nessuno". Vladimir...

Belve, Iva Zanicchi inciampa e cade mentre lascia lo studio

(Adnkronos) - Una rovinosa caduta di Iva Zanicchi...

Belve, Irene Pivetti: “Ho avuto una carriera unica, fuori dalle statistiche”

(Adnkronos) - Irene Pivetti, ospite a 'Belve', ha...
belve,-pappalardo:-“l’isola-dei-famosi-e-diventata-l’isola-della-spazzatura”
Belve, Pappalardo: “L’Isola dei famosi è diventata l’Isola della spazzatura”

Belve, Pappalardo: “L’Isola dei famosi è diventata l’Isola della spazzatura”

DALL'ITALIA E DAL MONDOBelve, Pappalardo: "L'Isola dei famosi è diventata l'Isola della spazzatura"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Adriano Pappalardo, ospite di ‘Belve’, ammette a Francesca Fagnani di non aver ancora digerito che all’Isola dei famosi Al Bano abbia avuto un cachet più alto del suo. “A me hanno dato 30mila euro, a lui mi pare 1milione e 200mila”, dice. “All’Isola gli autori cercavano un altro Pappalardo! Trovarono Al Bano, poi trovarono altri, finché l’Isola dei famosi è diventata l’Isola della spazzatura”.  

Adriano Pappalardo ha ammesso un tradimento sul set de ‘La Piovra’, di cui si pente. “Stavo girando la Piovra e c’è stata una ragazza”, ammette Pappalardo, che poi rivela che sua moglie gli disse di volersi vendicare con lui andando con Michele Placido. “Lei l’avrebbe sopportato?” chiede la giornalista. “Un suo tradimento? No”, la sua secca risposta. 

Pappalardo ha parlato del momento in cui ha incontrato la moglie come del giorno che vorrebbe rivivere e poi, ammettendo di piacersi, ha detto che a sua moglie “all’inizio è piaciuto più il mio didietro della faccia”. 

Nello studio di ‘Belve’ Pappalardo parla anche delle offese rivolte alla Presidente del Consiglio. “Durante una recente serata musicale ha lanciato un’invettiva contro la premier Meloni, insultandola con gesti e parolacce volgari. Perché l’ha fatto?”, chiede Fagnani. “Ho fatto solo un gesto poco reverenziale e alla seconda canzone ho chiesto scusa”, risponde Pappalardo. “Non solo un gesto”, precisa la giornalista che insiste: “Ha detto che prima di salire sul palco qualcuno gli ha detto ‘qua siamo tutti di sinistra’. È vero o se l’è inventato?”. “Inventato no. Ho sentito qualcosa…”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.