Belve, “Perchè dare risalto a Rita De Crescenzo?”. Francesca Fagnani risponde

ROMA – A poche ore dalla prima puntata della nuova stagione di Belve su Rai 2, condotta da Francesca Fagnani, è esploso un acceso dibattito in rete a seguito dell’annuncio dell’ospitata di Rita De Crescenzo, influencer tra le più seguite d’Italia con oltre 2milioni di follower. “Una vita complessa, a tratti drammatica, segnata da sofferenze, abusi e dalla droga, fino a una sorta di rinascita grazie al successo sulla piattaforma social TikTok”, annuncia il programma.Molti utenti, commentando il post social della conduttrice con le anticipazioni dell’intervista, hanno criticato la scelta, chiedendosi: “Ma avevamo bisogno di questa intervista?”, e commenti del tipo: “Perché dare risalto a questa persona? Che decadenza…”. E anche: “Ma noi paghiamo il canone per vedere questo?”

Fagnani non si è fatta attendere e ha pubblicato una replica decisa, spiegando che la De Crescenzo è “una persona che non viene in rappresentanza di una città ma di se stessa”, e che la sua partecipazione è motivata da un “passato drammatico (abbandono, violenze) e tante ombre che meritano di essere raccontate”. La conduttrice aggiunge che la trasmissione “non toglierebbe mai la parola a nessuno e ogni storia ha la sua dignità”, ribadendo anche il proprio legame con Napoli, città dell’ospite, definita “la più inclusiva, accogliente, generosa e non giudicante che io conosca”.

L’intervista sarà trasmessa questa sera, martedì 28 ottobre su Rai 2.

