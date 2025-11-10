lunedì, 10 Novembre , 25

Usa, Trump concede grazia all’ex sindaco di New York Giuliani e ad altri 76

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald...

L’estate di San Martino non delude, stop alla pioggia arrivano beltempo e temperature miti

(Adnkronos) - L'estate di Sana Martino non delude....

Arezzo, elicottero disperso sull’Alpe della Luna: proseguono le ricerche

(Adnkronos) - Sono ancora senza esito le ricerche...

Francia, la Corte d’appello esamina la richiesta di scarcerazione di Sarkozy

(Adnkronos) - La Corte d'appello di Parigi esaminerà...
‘belve’-slitta-di-una-settimana,-fagnani-spoilera-ospite:-“ci-sara-malgioglio”
‘Belve’ slitta di una settimana, Fagnani spoilera ospite: “Ci sarà Malgioglio”

‘Belve’ slitta di una settimana, Fagnani spoilera ospite: “Ci sarà Malgioglio”

DALL'ITALIA E DAL MONDO'Belve' slitta di una settimana, Fagnani spoilera ospite: "Ci sarà Malgioglio"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Salta l’appuntamento di martedì 11 novembre con ‘Belve’. Il programma cult di Francesca Fagnani, in onda in prima serata su Rai2, non sarà trasmesso per lasciare spazio alla programmazione sportiva. Ad annunciarlo è la stessa conduttrice con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. “Amici, il calendario del tennis ha portato qualche modifica ai palinsesti di Rai2, quindi questo martedì ‘Belve’ non andrà in onda”, ha spiegato la Fagnani, rassicurando subito i fan sulla nuova data: “Ma recuperiamo martedì 18”. 

Per soddisfare la curiosità del pubblico e rendere meno amara l’attesa, la giornalista ha poi regalato un’importante anticipazione in una storia successiva, svelando in anteprima il nome di uno dei prossimi ospiti che si siederà sul celebre sgabello: Cristiano Malgioglio. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.