mercoledì, 8 Ottobre , 25

Damiano David, tour da record: Milano sold out, ora doppia data romana

(Adnkronos) - Prosegue il successo il 'World Tour...

Gruppo Rekeep, acquisisce il 65% della società francese Pose Service

(Adnkronos) - Il Gruppo Rekeep, principale player italiano...

Maltempo, da Bper plafond di 50 milioni a supporto dei colpiti da esondazione del Seveso

(Adnkronos) - Bper mette in campo un intervento...

Alessandro Borghese confessa: “Ho un figlio 19enne ma non l’ho mai incontrato”

(Adnkronos) - Alessandro Borghese ospite di BSMT, podcast...
ben-gvir-al-monte-del-tempio-“per-pregare-per-la-distruzione-hamas”
Ben-Gvir al Monte del Tempio “per pregare per la distruzione Hamas”

Ben-Gvir al Monte del Tempio “per pregare per la distruzione Hamas”

UncategorizedBen-Gvir al Monte del Tempio "per pregare per la distruzione Hamas"
Redazione-web
Di Redazione-web

Il ministro ha violato così lo status quo del sito sacro anche a Islam

Milano, 8 ott. (askanews) – Il ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir si è recato oggi sul Monte del Tempio (Spianata delle moschee) a Gerusalemme per pregare per “la vittoria in guerra, la distruzione di Hamas e il ritorno degli ostaggi”.Lo status quo in vigore dal 1967, quando Israele ha assunto il controllo della città vecchia di Gerusalemme, prevede che gli ebrei possano visitare in alcuni orari il sito religioso, ma senza che sia prevista alcuna preghiera. Il ministro Ben-Gvir, esponente dell’estrema destra israeliana, ha più volte messo in discussione tale disposizione.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.