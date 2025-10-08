ben-gvir-al-monte-del-tempio-“per-pregare-per-la-distruzione-hamas”

Il ministro ha violato così lo status quo del sito sacro anche a Islam

Milano, 8 ott. (askanews) – Il ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir si è recato oggi sul Monte del Tempio (Spianata delle moschee) a Gerusalemme per pregare per “la vittoria in guerra, la distruzione di Hamas e il ritorno degli ostaggi”.Lo status quo in vigore dal 1967, quando Israele ha assunto il controllo della città vecchia di Gerusalemme, prevede che gli ebrei possano visitare in alcuni orari il sito religioso, ma senza che sia prevista alcuna preghiera. Il ministro Ben-Gvir, esponente dell’estrema destra israeliana, ha più volte messo in discussione tale disposizione.