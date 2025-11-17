lunedì, 17 Novembre , 25

Ben Gvir: se Onu approvasse Stato Palestina uccidere dirigenti Anp

“Abu Mazen andrebbe arrestato e posto in isolamento”

Milano, 17 nov. (askanews) – Il presidente dell’Anp Abu Mazen dovrebbe essere arrestato e posto in isolamento e i leader dell’Autorità assassinati se le Nazioni Unite dovessero approvare la creazione di uno Stato palestinese: lo ha affermato il ministro per la Sicurezza interna di Israele, Itamar ben Gvir.”Uno stato ‘palestinese’ del ‘popolo inventato’ che si definisce ‘palestinese’ non dovrà mai essere istituito, perché l’aspirazione di coloro che cercano di istituire un tale Stato è di costruirlo sulle rovine dello Stato di Israele” ha proseguito Ben Gvir, parlando a un comizio del suo partito.”Se dovessero accelerare il riconoscimento di uno Stato terroristico palestinese… devono essere impartiti ordini per le uccisioni mirate di alti funzionari dell’Autorità Nazionale Palestinese – che sono terroristi a tutti gli effetti – così come un ordine per l’arresto di Abu Mazen: c’è una cella di isolamento pronta per lui nel carcere di Ketziot”, ha concluso.

