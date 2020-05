Benatia: “Dopo il gol di Koulibaly non ho dormito e Allegri sbagliò. Rigore Real? Succedono cose strane a Madrid”

Medhi Benatia, ex difensore di Juventus e Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, riavvolgendo il nastro dei ricordi. Il marocchino ha detto la sua sull’esperienza in bianconero, nominando Gigi Buffon come ‘capitano dei capitani’ e raccontando anche la sua verità su due episodi che lo hanno visto protagonista in negativo: il gol di Koulibaly in Juve-Napoli 0-1 (e nuova frecciata ad Allegri) e il rigore su Vazquez in Real-Juve 1-3. AC Milan v Juventus – Italian Serie A Chi è il mio capitano… continua a leggere sul sito di riferimento