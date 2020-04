Benatia: “Pjanic cercato da Real e Psg: so cosa vuole. Ritorno in Italia? Non lo so, mai dire mai”

​”Sono disperato davanti alla tv nel vedere le immagini dell’Italia, che per me resta una seconda casa, e dalla Francia, dove vivono i miei genitori e le mie sorelle. Sono preoccupato: è una crisi sanitaria mai vista prima”. Lo dice Medhi Benatia, ex difensore della Juventus, protagonista di una lunga intervista sulla pagine di Tuttosport: “Ho sentito sia ​Dybala, sia Rugani, sia Matuidi, tutti contagiati: sono come fratelli perché insieme abbiamo vinto tante battaglie. Li seguo, loro sanno…. continua a leggere sul sito di riferimento