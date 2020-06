Bene bene Bentancur: che crescita per Rodrigo, la Juve prepara un regalo a lui e a se stessa

Non sembrano essere passati 3 mesi di sosta forzata per Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus. L’uruguaiano era uno dei migliori prima dello stop al campionato e alla prima gara contro il Milan ha fatto vedere di essere ancora uno dei più in forma. Altra grande partita e altra grande prova per Rodrigo. Grandissimo primo tempo, a tutto campo, per il gioiello uruguaiano bianconero. Il classe ’97 è stato blindato un anno fa con il rinnovo fino al 2024, importante segnale della volontà… continua a leggere sul sito di riferimento