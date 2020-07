AGI – Lo smartworking “che ha avuto una accelerazione ed evoluzione” del mondo del lavoro durante Covid “è una opportunità, ma attenzione a non eccedere. Lo ha ribadito il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel suo intervento alle ‘Olimpiadi delle Idee” dell’Associazione Rousseau, sottolineando che “bisogna evitare che il lavoro a casa influisca in modo negativo sulle donne e non rappresenti per loro un ulteriore carico”.

Il ministero del Lavoro, ha ricordato Catalfo, “ha messo in smartworking il 90% del personale durante il lockdown” e “oltre 2 milioni di lavoratori del privato hanno usato lo smartworking con benefici importanti”.

L'articolo "Bene lo smart-working, ma attenti ai diritti delle donne", dice Catalfo proviene da Notiziedi.

