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Benessere cervello, Leonardi (Salute): “Ministero punta su stili di vita sani e Fondo Alzheimer”
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Benessere cervello, Leonardi (Salute): “Ministero punta su stili di vita sani e Fondo Alzheimer”

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(Adnkronos) – “Il ministero della Salute rafforza l’impegno nella prevenzione delle malattie neurologiche, puntando su stili di vita corretti e sulla collaborazione tra istituzioni, società scientifiche e Regioni”. Lo ha sottolineato Giovanni Leonardi, capo del Dipartimento One Health del ministero della Salute, intervenendo alla conferenza stampa ‘Salute del cervello – prevenzione, politiche, prospettive’, nella Sala Caduti di Nassirya del Senato. Durante l’iniziativa, promossa dalla senatrice Tilde Minasi, Società italiana di neurologia (Sin), Croce rossa italiana e Fondazione Aletheia hanno firmato il protocollo d’intesa per la prevenzione neurologica.  

“Questo appuntamento rappresenta un momento di passaggio fondamentale nel percorso di sensibilizzazione della Sin su temi cruciali come la prevenzione primaria”, ha spiegato Leonardi, ringraziando la società scientifica e i partner per il lavoro congiunto degli ultimi anni. L’iniziativa rientra in un più ampio approccio One health, che integra la salute umana, animale e dell’ecosistema. Nel caso delle patologie neurologiche, il focus è sulla prevenzione attraverso corretti stili di vita: alimentazione sana, attività fisica, buon equilibrio sonno-veglia, niente alcol e fumo.  

Leonardi ha poi evidenziato l’impegno del dicastero sul fronte delle patologie neurodegenerative. “Il Fondo per l’Alzheimer, finanziato con 34 milioni di euro, è uno degli esempi di collaborazione virtuosa tra il ministero della Salute e le Regioni – ha sottolineato – Inoltre, nell’ambito del Piano nazionale per la salute mentale, il 30% delle risorse è destinato ad attività di prevenzione”. L’obiettivo, ha concluso, “non è solo aumentare l’aspettativa di vita, ma incrementare gli anni vissuti in salute, garantendo qualità della vita ai cittadini”. 

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