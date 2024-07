benevento-igt-è-il-primo-vino-con-il-nuovo-contrassegno-di-stato

Poligrafico-Zecca: primo lotto di 4 mln di fascette con QRCode

Milano, 29 lug. (askanews) – Il Benevento Igt (Consorzio del Sannio) è il primo vino in Italia ad avvalersi del nuovo contrassegno di Stato. Lo ha annunciato l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che ha iniziato a produrre anche i contrassegni vino Igt, oltre ai Doc e Docg, che già produce da oltre dieci anni.

Il nuovo contrassegno, progettato da IPZS, verrà consegnato la prossima settimana a Roma. “Si tratta di un primo lotto di quattro milioni di fascette al quale seguiranno altre consegne” ha precisato l’Istituto, parlando di “una consegna a suo modo storica per il mondo del vino italiano, visto che fino ad oggi le fascette di Stato erano riservate alle Docg e alle Doc”.

“Oltre che di una sempre più sofisticata tecnologia anti contraffazione, ciascuno dei nuovi contrassegni sarà dotato di un QRCode che, attraverso una semplice scansione dal proprio smartphone, consentirà ai consumatori l’accesso diretto al passaporto digitale di prodotto – ha concluso – sul quale non sono contenute ‘solo’ tutte le informazioni di filiera della singola bottiglia, ma anche suggerimenti e curiosità, con gli abbinamenti consigliati per valorizzare al massimo il prodotto”.