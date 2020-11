Benevento, Inzaghi: “Dura sconfitta oggi. La Serie A è un’altra cosa”

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la brutta sconfitta contro lo Spezia in casa. Di seguito le sue parole.

Inzaghi: “Questa sconfitta deve farci riflettere”

Non abbiamo fatto una bella partita, bisogna solo rimboccarsi le maniche. E’ una partita che si deve far riflettere, la Serie A è un’altra cosa. E’ mancata la lotta dal punto di vista caratteriale, la responsabilità è tutta mia. Bisogna compattarsi, siamo una neopromossa e dobbiamo lottare. Sosta? Sarebbe meglio giocare subito, però con la sosta recuperiamo qualche giocatore importante. Oggi è la prima partita dove la squadra ha steccato, a Firenze dobbiamo fare tutt’altro per fare punti.

