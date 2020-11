Benevento, Inzaghi: “Maradona mancherà a tutto il mondo del calcio. C’è tanta tristezza”

Domani, a partire dalle 18, il Benevento scenderà in campo contro la Juventus per una nuova sfida di Serie A. Alla vigilia del match, il tecnico della squadra campana, Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa. Per l’occasione, questi ha risposto anche ad una domanda su Diego Armando Maradona, recentemente scomparso.

Maradona, le parole di Inzaghi

“C’è grande tristezza per la scomparsa di Maradona. Tutte le volte che ci siamo incontrati, Diego è stato sempre molto gentile e custodisco anche alcune foto. Prima di una finale di Champions venne a rincuorarmi perchè non stavo bene. Al mondo del calcio mancherà un personaggio come lui. Voglio dare un abbraccio forte a tutta la sua famiglia”.

