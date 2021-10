Benevento, maxi incendio in una fabbrica di Airola: in azione i Vigili del fuoco

NAPOLI – Otto squadre di vigili del fuoco sono ancora al lavoro, da ieri pomeriggio, nella zona industriale di Airola (Benevento) per l’incendio che ha coinvolto l’azienda Sapa che produce componenti di plastica per il settore automobile.

L’amministrazione comunale di Airola informa che il rogo è in via di spegnimento. Le aziende limitrofe non sono state interessate dal fuoco, fatta eccezione per una ditta coinvolta in una limitata parte della tettoia. Ai cittadini si consiglia di evitare il consumo di frutta e verdura del territorio e di svolgere sport all’aperto.

Le scuole di Airola sono state chiuse.

