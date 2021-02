Benevento, Mertens è la bestia nera: media gol superiore a uno a partita

Dries Mertens, nonostante non sia al top della forma, partirà titolare nella sfida del Napoli contro il Benevento. A riportarlo è TuttoSport. Dries non gioca dal primo minuto dal 16 dicembre contro l’Inter: partita in cui ha rimediato l’infortunio alla caviglia. Oggi, finalmente ha la sua chance contro una squadra con cui ha numeri da record.

Mertens: bestia nera del Benevento

Per Mertens oggi sarà la presenza numero 250 in serie A con la maglia del Napoli, proprio contro il Benevento, una delle due squadre, insieme al Pescara, contro cui il bomber belga ha una media-gol superiore ad una rete a partita: 4 in 3 gare ai giallorossi.

