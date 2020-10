Benevento-Napoli, dove vedere il match in TV e in streaming

Il Napoli di Rino Gattuso oggi pomeriggio scenderà in campo alle ore 15.00 contro il Benevento di Filippo Inzaghi allo stadio Oreste Vigorito. Torna, dunque, il derby campano in Serie A dopo due stagioni, quando la compagine giallorossa retrocesse in Serie B dopo un solo anno di permanenza in massime serie.

Benevento-Napoli, dove vedere il match

Il derby campano sarà trasmesso in esclusiva dall’emittente DAZN. In streaming sul sito dazn.com e sul satellite su DAZN 1, canale 209 di Sky. Inoltre, potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito calcionapoli1926.it. I telecronisti della partita saranno Massimo Callegari e Dario Marcolin.

Benevento-Napoli ore 15.00

Streaming: DAZN

Satellite: DAZN 1 (canale 209 Sky)

Diretta testuale: calcionapoli1926.it

Le probabili formazioni

Gli uomini di Gennaro Gattuso ripartono dal campionato dopo la sconfitta rimediata in casa contro l’AZ Alkmaar in Europa League. Di fronte troveranno il Benevento pronto a riscattare l’insuccesso contro la Roma.

Benevento (4-3-2-1): Montipò, Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; R.Insigne, Caprari; Lapadula. All.Inzaghi

Indisponibili: Barba, Moncini, Iago Falque

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Petagna. All.Gattuso

Indisponibili: Elmas, Zielinski

