Benevento-Napoli, i precedenti del derby campano: nel 2018 trionfo con Mertens-Insigne

Domani il Napoli affronterà il Benevento allo stadio “Vigorito”, in un insolito derby campano.

Benevento-Napoli, i precedenti

Le due squadre si affronteranno per la seconda volta in serie A. Il precedente dunque è unico, al di là di uno in serie C1 quindici anni fa. La gara risale al febbraio 2018, e il Napoli vinse 0-2 con le reti di Mertens e Hamsik. Era quello il Napoli di Sarri che sfiorò lo scudetto e dei 91 punti a fine stagione, mentre il Benevento terminò ultimo quel campionato, sebbene un girone di ritorno dignitoso con De Zerbi in panchina. La gara d’andata del “San Paolo” si era concluso con un tennistico 6-0.

